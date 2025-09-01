Colombia ya no exporta carbón a Israel: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 1 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 1 de septiembre de 2025:



Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch , profundizó sobre el recorte presupuestal de la Defensoría del Pueblo.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda , explicó los detalles sobre lo que será la elección de magistrado en la Corte Constitucional.

Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, dio detalles sobre el decreto 0949 que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel.

