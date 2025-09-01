Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Terremoto Afganistán
Ecopetrol
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Colombia ya no exporta carbón a Israel: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 1 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 1 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 04:44 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 1 de septiembre de 2025:

  • Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, profundizó sobre el recorte presupuestal de la Defensoría del Pueblo.
  • Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, explicó los detalles sobre lo que será la elección de magistrado en la Corte Constitucional.
  • Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, dio detalles sobre el decreto 0949 que prohíbe las exportaciones de carbón a Israel.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos