Comisión Séptima, ¿por qué es tan poderosa?: reviva Mañanas Blu, con Camila Zuluaga

Las reformas más importantes radicadas por el Gobierno nacional tienen un común denominador: La comisión séptima de la cámara.

Alexander Quevedo, representante del Partido Conservador, habló sobre el tema en Mañanas Blu.

“Entendimos que es una comisión netamente social y que tiene que ver con temas muy importantes, como el de la salud”, indicó Quevedo.

Sobre la reforma a la salud el representante por el partido de la U Camilo Avila afirmó lo siguiente:

“La mayoría estamos de acuerdo en que debe haber una reforma. Si en la reunión se decide que la reforma no va, pues tendremos que decir que no va; la bancada es la que manda. La gente está preocupada porque no volvamos al pasado, más no porque estemos protegiendo el sistema actual o las EPS. No queremos cometer un error y volver a lo que vivimos hace 30 o 40 años”, indicó Ávila.

