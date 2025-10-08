En vivo
¿Cómo van acuerdos entre Israel y Hamás? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 8 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 8 de octubre de 2025:

  • Walid Muaqqat, exembajador de Palestina en Perú, se pronunció sobre la reunión entre EEUU, Israel y Hamás.
  • Lina Pineda, jefa de la oficina de Asuntos Internacionales del Invima, habló acerca de la exportación de pollo a Japón.
  • El doctor Juan Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, y la doctora Gloria Troncoso, directora de la UCI Neonatal, enfatizaron sobre la unidad neonatal y su papel fundamental en la vida de los recién nacidos.
  • Andrea Londoño, directora de 'Hablemos de Trabajo Doméstico', dio detalles sobre los derechos laborales del trabajo doméstico.
  • El doctor Jeffrey González, director científico de la división de adicciones en el Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (CISNE), se refirió a la salud mental.

Escuche el programa completo aquí:

