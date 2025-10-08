¿Cómo van acuerdos entre Israel y Hamás? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 8 de octubre de 2025:



Walid Muaqqat, exembajador de Palestina en Perú, se pronunció sobre la reunión entre EEUU, Israel y Hamás.

Lina Pineda, jefa de la oficina de Asuntos Internacionales del Invima, habló acerca de la exportación de pollo a Japón.

El doctor Juan Cendales, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, y la doctora Gloria Troncoso, directora de la UCI Neonatal, enfatizaron sobre la unidad neonatal y su papel fundamental en la vida de los recién nacidos.

Andrea Londoño, directora de 'Hablemos de Trabajo Doméstico', dio detalles sobre los derechos laborales del trabajo doméstico.

El doctor Jeffrey González, director científico de la división de adicciones en el Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (CISNE), se refirió a la salud mental.

Escuche el programa completo aquí: