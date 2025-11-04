¿Crisis en presupuesto para la salud? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 4 de noviembre de 2025:



Bénédict De Moerloose, abogado y asesor internacional de las querellantes , habló sobre el caso de "falsos positivos" que se adelantaba contra Álvaro Uribe en Argentina y que archivaron.

Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia , dio detalles sobre el aumento de la UPC en el país.

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico , se pronunció sobre la ley que prohíbe las corridas de toros.

Helena Urán, directora de la Fundación Carlos H. Urán y autora de 'Deshacer los nudos', profundizó acerca de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

