¿Crisis en presupuesto para la salud? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 4 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 4 de noviembre de 2025:
- Bénédict De Moerloose, abogado y asesor internacional de las querellantes, habló sobre el caso de "falsos positivos" que se adelantaba contra Álvaro Uribe en Argentina y que archivaron.
- Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, dio detalles sobre el aumento de la UPC en el país.
- Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, se pronunció sobre la ley que prohíbe las corridas de toros.
- Helena Urán, directora de la Fundación Carlos H. Urán y autora de 'Deshacer los nudos', profundizó acerca de la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Escuche el programa completo aquí: