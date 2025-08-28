Publicidad

Continúa tensión en Colombia por actos criminales: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 28 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 04:34 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 28 de agosto de 2025:

  • Sandra López, abogada tributarista, dio detalles sobre la declaración de renta a personas naturales en Colombia.
  • Kyle Johnson, cofundador e investigador de CORE Conflict Responses, habló acerca de cómo es la relación de las comunidades con los grupos criminales en algunas zonas de Colombia.
  • Yasiri Córdoba, miembro del Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato, explicó cómo se está desarrollando el Atrato Fest 2025.
  • Carlos Yamil Páez, presidente de la Mesa Nacional Campesina, dio detalles sobre la solicitud de siete organizaciones al Estado para que repare a las víctimas de la zona de Puerto Antioquia.

Escuche el programa completo aquí:

