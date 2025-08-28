Continúa tensión en Colombia por actos criminales: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 28 de agosto de 2025:



Sandra López, abogada tributarista , dio detalles sobre la declaración de renta a personas naturales en Colombia.

Kyle Johnson, cofundador e investigador de CORE Conflict Responses , habló acerca de cómo es la relación de las comunidades con los grupos criminales en algunas zonas de Colombia.

Yasiri Córdoba, miembro del Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato , explicó cómo se está desarrollando el Atrato Fest 2025.

Carlos Yamil Páez, presidente de la Mesa Nacional Campesina, dio detalles sobre la solicitud de siete organizaciones al Estado para que repare a las víctimas de la zona de Puerto Antioquia.

