Continúa tensión en Colombia por actos criminales: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 28, 2025 04:34 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 28 de agosto de 2025:
- Sandra López, abogada tributarista, dio detalles sobre la declaración de renta a personas naturales en Colombia.
- Kyle Johnson, cofundador e investigador de CORE Conflict Responses, habló acerca de cómo es la relación de las comunidades con los grupos criminales en algunas zonas de Colombia.
- Yasiri Córdoba, miembro del Cuerpo Colegiado de Guardianes del Atrato, explicó cómo se está desarrollando el Atrato Fest 2025.
- Carlos Yamil Páez, presidente de la Mesa Nacional Campesina, dio detalles sobre la solicitud de siete organizaciones al Estado para que repare a las víctimas de la zona de Puerto Antioquia.
Escuche el programa completo aquí: