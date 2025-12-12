¿Decreto pondrá fin a servicios de hospedaje? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 12 de diciembre de 2025:
- Haim Vásquez, abogado migratorio, dio detalles de la Golden Visa en los Estados Unidos.
- Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático, habló de la advertencia de la ICP sobre los graves riesgos institucionales y de seguridad jurídica que representa el proyecto de ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria.
- José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, se pronunció sobre el borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio que controlaría a las plataformas de hospedaje.
Escuche el programa completo aquí: