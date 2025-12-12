¿Decreto pondrá fin a servicios de hospedaje? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 12 de diciembre de 2025:



Haim Vásquez, abogado migratorio , dio detalles de la Golden Visa en los Estados Unidos.

, dio detalles de la Golden Visa en los Estados Unidos. Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático , habló de la advertencia de la ICP sobre los graves riesgos institucionales y de seguridad jurídica que representa el proyecto de ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria.

, habló de la advertencia de la ICP sobre los graves riesgos institucionales y de seguridad jurídica que representa el proyecto de ley de Competencias de la Jurisdicción Agraria. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, se pronunció sobre el borrador de decreto publicado por el Ministerio de Comercio que controlaría a las plataformas de hospedaje.

Escuche el programa completo aquí: