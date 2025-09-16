¿Qué es descertificación con condiciones? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 16, 2025 02:17 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 16 de septiembre de 2025:
- Juan González, exdirector del Consejo Nacional de Seguridad del hemisferio occidental, habló sobre la descertificación al país por la lucha antidrogas.
- Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, detalló sobre cómo 60.000 presos en Cuba son utilizados como fuerza laboral esclava.
- El mayor (r) Douglas Arenas, director de Seguridad de Santander, se pronunció sobre el proyecto "Siembra oportunidades".
- Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, habló su visita a Estados Unidos y de la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas.
- Natalia Reyes, protagonista de la película ‘Noviembre’, dio detalles sobre este trabajo cinematográfico.
Escuche el programa completo aquí: