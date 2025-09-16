¿Qué es descertificación con condiciones? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 16 de septiembre de 2025:



Juan González, exdirector del Consejo Nacional de Seguridad del hemisferio occidental , habló sobre la descertificación al país por la lucha antidrogas.

, habló sobre la descertificación al país por la lucha antidrogas. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders , detalló sobre cómo 60.000 presos en Cuba son utilizados como fuerza laboral esclava.

, detalló sobre cómo 60.000 presos en Cuba son utilizados como fuerza laboral esclava. El mayor (r) Douglas Arenas, director de Seguridad de Santander , se pronunció sobre el proyecto "Siembra oportunidades".

, se pronunció sobre el proyecto "Siembra oportunidades". Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín , habló su visita a Estados Unidos y de la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas.

, habló su visita a Estados Unidos y de la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas. Natalia Reyes, protagonista de la película ‘Noviembre’, dio detalles sobre este trabajo cinematográfico.

Escuche el programa completo aquí: