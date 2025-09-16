En vivo
¿Qué es descertificación con condiciones? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 16 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 16 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 02:17 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 16 de septiembre de 2025:

  • Juan González, exdirector del Consejo Nacional de Seguridad del hemisferio occidental, habló sobre la descertificación al país por la lucha antidrogas.
  • Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders, detalló sobre cómo 60.000 presos en Cuba son utilizados como fuerza laboral esclava.
  • El mayor (r) Douglas Arenas, director de Seguridad de Santander, se pronunció sobre el proyecto "Siembra oportunidades".
  • Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, habló su visita a Estados Unidos y de la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas.
  • Natalia Reyes, protagonista de la película ‘Noviembre’, dio detalles sobre este trabajo cinematográfico.

Escuche el programa completo aquí:

