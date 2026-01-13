¿En manos de quién quedan las Autopistas del Café? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 13 de enero de 2026:
- Lester Toledo, abogado asesor de María Corina Machado, dio detalles sobre la reunión que tendrá María Corina con el presidente Trump.
- Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Octavio Cardona, representante a la Cámara, hablaron sobre las Autopistas del Café.
- Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro, se pronunció sobre la denuncia del presidente a Néstor Gregorio Vera Fernández.
- Yolanda Reyes, escritora y columnista de El Tiempo, comentó sobre el fallecimiento de Beatriz González.
Escuche el programa completo aquí: