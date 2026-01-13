¿En manos de quién quedan las Autopistas del Café? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 13 de enero de 2026:



Lester Toledo, abogado asesor de María Corina Machado , dio detalles sobre la reunión que tendrá María Corina con el presidente Trump.

, dio detalles sobre la reunión que tendrá María Corina con el presidente Trump. Roberto Uparela, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Octavio Cardona, representante a la Cámara , hablaron sobre las Autopistas del Café.

, hablaron sobre las Autopistas del Café. Alejandro Carranza, abogado de Gustavo Petro , se pronunció sobre la denuncia del presidente a Néstor Gregorio Vera Fernández.

, se pronunció sobre la denuncia del presidente a Néstor Gregorio Vera Fernández. Yolanda Reyes, escritora y columnista de El Tiempo, comentó sobre el fallecimiento de Beatriz González.

Escuche el programa completo aquí: