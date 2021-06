“Estamos sufriendo”: duro video de periodista en Providencia por promesas incumplidas de autoridades

La periodista Amparo Pontón grabó un video de denuncia que refleja la crudeza de la grave situación que sufren los habitantes de Providencia, seis meses y medio después del paso del huracán Iota, subsistiendo en carpas en medio de graves carencias.

Al sol y al agua, al calor y al frío, los damnificados no tienen comodidades y sufren por las inclemencias.

“Eso no es justo con nosotros. No han hecho más que prometer y salen a decir que pobrecita Colombia que le pegó un huracán, cuando nos pegó fue a nosotros y en este momento Colombia no nos ha respondido”, dijo Pontón.

“¿Que no pueden traer los materiales?, ¿que es muy difícil después de seis meses y medio? Nuevamente desde acá les ponemos un SOS”, agregó.

El video es impactante, ya que la comunicadora no puede contener el llanto.

Publicidad

BLU Radio intentó hablar con el alcalde Jorge Norberto Gari Hooke, pero aseguró a última hora que no podía salir al aire.

Escuche este informe en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: