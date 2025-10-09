En vivo
¿Fin de la guerra en Gaza? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 9 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 9 de octubre de 2025:

  • Paulino Riascos, senador de la República, se pronunció sobre las presuntas irregularidades en la campaña del Pacto Histórico al Senado.
  • Jorge Iván Ospina, embajador de Colombia en Palestina, se refirió al reciente acuerdo entre Israel y Hamás en Egipto.
  • Diego Caicedo, CEO de Revolut Bank Colombia, habló de la llegada del neobanco británico a Colombia.
  • Gabriel Becerra, representante a la Cámara y miembro del Comité Político del Pacto Histórico, profundizó sobre la consulta del 26 de octubre.

Escuche el programa completo aquí:

