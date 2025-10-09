¿Fin de la guerra en Gaza? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de octubre de 2025

Actualizado: 9 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 9 de octubre de 2025:
- Paulino Riascos, senador de la República, se pronunció sobre las presuntas irregularidades en la campaña del Pacto Histórico al Senado.
- Jorge Iván Ospina, embajador de Colombia en Palestina, se refirió al reciente acuerdo entre Israel y Hamás en Egipto.
- Diego Caicedo, CEO de Revolut Bank Colombia, habló de la llegada del neobanco británico a Colombia.
- Gabriel Becerra, representante a la Cámara y miembro del Comité Político del Pacto Histórico, profundizó sobre la consulta del 26 de octubre.
Escuche el programa completo aquí: