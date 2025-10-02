¿Hay que regular las protestas en Colombia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 2 de octubre de 2025

Actualizado: 2 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 2 de octubre de 2025:
- César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló sobre el llamado para que se actualice en el Congreso el marco regulatorio de las manifestaciones y protestas en Colombia.
- Carlos Ochoa, portavoz del Sindicato de Estudiantes de España, dio detalles sobre el conflicto Palestina-Israel.
- Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, se pronunció sobre la explotación sexual en Medellín y un posible fortalecimiento criminal en el Parque Lleras, donde estarían implicadas estructuras criminales asiáticas, europeas, centroamericanas y mexicanas.
- Diego Escobar, presidente de ASONAL Judicial, profundizó sobre la fiscal Lucy Laborde y la investigación contra Nicolás Petro.
- Jacqueline Castillo, ganadora de la categoría defensora del año y líder de MAFAPO, se refirió al el premio nacional de derechos humanos en Colombia 2025.
- Jorge Andrés Henao, gerente de Transportadora de Gas Internacional, explicó la propuesta que busca evitar desabastecimiento de gas en Colombia en 2027.
Escuche el programa completo aquí: