¿Hay que regular las protestas en Colombia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 2 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 2 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

2 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 2 de octubre de 2025:

  • César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló sobre el llamado para que se actualice en el Congreso el marco regulatorio de las manifestaciones y protestas en Colombia.
  • Carlos Ochoa, portavoz del Sindicato de Estudiantes de España, dio detalles sobre el conflicto Palestina-Israel.
  • Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, se pronunció sobre la explotación sexual en Medellín y un posible fortalecimiento criminal en el Parque Lleras, donde estarían implicadas estructuras criminales asiáticas, europeas, centroamericanas y mexicanas.
  • Diego Escobar, presidente de ASONAL Judicial, profundizó sobre la fiscal Lucy Laborde y la investigación contra Nicolás Petro.
  • Jacqueline Castillo, ganadora de la categoría defensora del año y líder de MAFAPO, se refirió al el premio nacional de derechos humanos en Colombia 2025.
  • Jorge Andrés Henao, gerente de Transportadora de Gas Internacional, explicó la propuesta que busca evitar desabastecimiento de gas en Colombia en 2027.

Escuche el programa completo aquí:

