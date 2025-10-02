¿Hay que regular las protestas en Colombia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 2 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 2 de octubre de 2025:



, se refirió al el premio nacional de derechos humanos en Colombia 2025. Jorge Andrés Henao, gerente de Transportadora de Gas Internacional, explicó la propuesta que busca evitar desabastecimiento de gas en Colombia en 2027.

Escuche el programa completo aquí: