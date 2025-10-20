Impactos en Colombia por tensión Petro-Trump: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 20 de octubre de 2025:



Steven Dudley, codirector y cofundador de UnShight Crime , se refirió a los ataques por parte de Estados Unidos en la costa Caribe.

, se refirió a los ataques por parte de Estados Unidos en la costa Caribe. Juan Sebastián Correa, director de Nueva Edificación de Vanti , habló sobre 'Vanti Listo'.

, habló sobre 'Vanti Listo'. Jesús David Araque, concejal de Bogotá , profundizó sobre lo que está sucediendo con los piques ilegales.

, profundizó sobre lo que está sucediendo con los piques ilegales. Eduardo Hernández, presidente de Taxis Libres , dio detalles sobre el servicio de transporte por plataformas.

, dio detalles sobre el servicio de transporte por plataformas. Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia, se pronunció sobre la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

