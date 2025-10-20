Impactos en Colombia por tensión Petro-Trump: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de octubre de 2025

Actualizado: 20 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 20 de octubre de 2025:
- Steven Dudley, codirector y cofundador de UnShight Crime, se refirió a los ataques por parte de Estados Unidos en la costa Caribe.
- Juan Sebastián Correa, director de Nueva Edificación de Vanti, habló sobre 'Vanti Listo'.
- Jesús David Araque, concejal de Bogotá, profundizó sobre lo que está sucediendo con los piques ilegales.
- Eduardo Hernández, presidente de Taxis Libres, dio detalles sobre el servicio de transporte por plataformas.
- Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia, se pronunció sobre la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.
