Impactos en Colombia por tensión Petro-Trump: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 20 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 20 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 20 de octubre de 2025:

  • Steven Dudley, codirector y cofundador de UnShight Crime, se refirió a los ataques por parte de Estados Unidos en la costa Caribe.
  • Juan Sebastián Correa, director de Nueva Edificación de Vanti, habló sobre 'Vanti Listo'.
  • Jesús David Araque, concejal de Bogotá, profundizó sobre lo que está sucediendo con los piques ilegales.
  • Eduardo Hernández, presidente de Taxis Libres, dio detalles sobre el servicio de transporte por plataformas.
  • Luis Gilberto Murillo, excanciller de Colombia, se pronunció sobre la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

Escuche el programa completo aquí:

