Incertidumbre para el Pacto Histórico: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 7 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 7 de octubre de 2025:



Juan Sebastián Peredo, asesor general de Lulo Bank, y Katherine Roa, CCO de Movii , dieron detalles sobre la implementación de Bre-B.

, dieron detalles sobre la implementación de Bre-B. César Vargas, presidente de SintraUBPD , se pronunció sobre los casos de acoso laboral ocurridos en Chocó y el Eje Cafetero.

, se pronunció sobre los casos de acoso laboral ocurridos en Chocó y el Eje Cafetero. Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga , habló sobre la formalización de los transportadores de carga.

, habló sobre la formalización de los transportadores de carga. Andrés Pardo, director de análisis macro Latam XP Investments, se refirió a los cambios del dólar.

Escuche el programa completo aquí: