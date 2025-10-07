Incertidumbre para el Pacto Histórico: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 7 de octubre de 2025

Actualizado: 7 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 7 de octubre de 2025:
- Juan Sebastián Peredo, asesor general de Lulo Bank, y Katherine Roa, CCO de Movii, dieron detalles sobre la implementación de Bre-B.
- César Vargas, presidente de SintraUBPD, se pronunció sobre los casos de acoso laboral ocurridos en Chocó y el Eje Cafetero.
- Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, habló sobre la formalización de los transportadores de carga.
- Andrés Pardo, director de análisis macro Latam XP Investments, se refirió a los cambios del dólar.
Escuche el programa completo aquí: