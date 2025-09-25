¿Juliana Guerrero podrá ser viceministra? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 25 de septiembre de 2025:



Luz Elena Asprilla, secretaria de Gobierno de Chigorodó, Antioquia , se refirió al asesinato de Yeimar Gamboa Yepes, el joven que encabezaba la lista por el Centro Democrático para las elecciones a Consejo Municipal de Juventud.

, se refirió al asesinato de Yeimar Gamboa Yepes, el joven que encabezaba la lista por el Centro Democrático para las elecciones a Consejo Municipal de Juventud. Jennifer Pedraza, representante a la Cámara , se pronunció sobre la decisión de la Fundación San José de anular el título de contadora de Juliana Guerrero.

, se pronunció sobre la decisión de la Fundación San José de anular el título de contadora de Juliana Guerrero. Camilo Sánchez, presidente de Andesco , habló de la alerta sobre un riesgo de apagón en Colombia.

, habló de la alerta sobre un riesgo de apagón en Colombia. Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá , profundizó sobre la polémica por la beca otorgada a la actriz Margarita Rosa de Francisco.

, profundizó sobre la polémica por la beca otorgada a la actriz Margarita Rosa de Francisco. Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, dio detalles sobre la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo.

Escuche el programa completo aquí: