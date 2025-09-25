En vivo
¿Juliana Guerrero podrá ser viceministra? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 25 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 25 de septiembre de 2025:

  • Luz Elena Asprilla, secretaria de Gobierno de Chigorodó, Antioquia, se refirió al asesinato de Yeimar Gamboa Yepes, el joven que encabezaba la lista por el Centro Democrático para las elecciones a Consejo Municipal de Juventud.
  • Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, se pronunció sobre la decisión de la Fundación San José de anular el título de contadora de Juliana Guerrero.
  • Camilo Sánchez, presidente de Andesco, habló de la alerta sobre un riesgo de apagón en Colombia.
  • Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, profundizó sobre la polémica por la beca otorgada a la actriz Margarita Rosa de Francisco.
  • Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, dio detalles sobre la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo.

Escuche el programa completo aquí:

