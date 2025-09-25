¿Juliana Guerrero podrá ser viceministra? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de septiembre de 2025

Actualizado: 25 de sept, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 25 de septiembre de 2025:
- Luz Elena Asprilla, secretaria de Gobierno de Chigorodó, Antioquia, se refirió al asesinato de Yeimar Gamboa Yepes, el joven que encabezaba la lista por el Centro Democrático para las elecciones a Consejo Municipal de Juventud.
- Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, se pronunció sobre la decisión de la Fundación San José de anular el título de contadora de Juliana Guerrero.
- Camilo Sánchez, presidente de Andesco, habló de la alerta sobre un riesgo de apagón en Colombia.
- Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, profundizó sobre la polémica por la beca otorgada a la actriz Margarita Rosa de Francisco.
- Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, dio detalles sobre la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo.
Escuche el programa completo aquí: