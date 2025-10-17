¿Ley seca para elección de Consejos de Juventud? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 17 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 17 de octubre de 2025:



Claudia Bustamante, directora de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CRC), profundizó sobre la publicación por parte de la Presidencia de la hoja de vida de Javier Gutiérrez Afanador como nuevo comisionado experto de la CRC.

Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros de Perú, explicó lo que pasa con las protestas y el aumento de la violencia tras la salida de Dina Boluarte.

Efraín Cepeda, precandidato presidencial, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, se pronunció sobre el decreto que estaría preparando el Gobierno que obligaría a fondos privados de pensiones a destinar una mayor proporción de sus recursos al mercado local.

Camilo Ospina, presidente de Asobares, profundizó sobre el llamado a las autoridades locales para que no se imponga la medida de ley seca con miras a las próximas elecciones de los Consejos de Juventud y consultas interpartidistas.

La artista colombiana María Esther Panesso Mercado, reconocida por Forbes como una de las 50 colombianas más creativas del mundo, dio detalles de la exhibición que hará en el Salón de Otoño de París.

Escuche el programa completo aquí: