Más ataques de EEUU en la Costa Caribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de octubre de 2025

Actualizado: 3 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 3 de octubre de 2025:
- Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la U. Central Andrés Bello, se pronunció de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos.
- William Saza, coordinador de farmacovigilancia del Invima, dio detalles de la orden de la entidad del retiro del mercado de los potenciadores sexuales Vifer Max, Vitafer-L y Vitafer-L Gold.
- Claudia Calero, presidenta de Asocaña, se refirió a las declaraciones de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, sobre el monocultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca.
- Juan Guillermo Zuluaga, precandidato presidencial de Fuerza de las Regiones, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de Gobierno.
Escuche el programa completo aquí: