Más ataques de EEUU en la Costa Caribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 3 de octubre de 2025:



Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la U. Central Andrés Bello , se pronunció de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos.

William Saza, coordinador de farmacovigilancia del Invima, dio detalles de la orden de la entidad del retiro del mercado de los potenciadores sexuales Vifer Max, Vitafer-L y Vitafer-L Gold.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, se refirió a las declaraciones de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, sobre el monocultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca.

Juan Guillermo Zuluaga, precandidato presidencial de Fuerza de las Regiones, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de Gobierno.

Escuche el programa completo aquí: