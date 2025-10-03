En vivo
Más ataques de EEUU en la Costa Caribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 3 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 3 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Actualizado: 3 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 3 de octubre de 2025:

  • Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la U. Central Andrés Bello, se pronunció de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos.
  • William Saza, coordinador de farmacovigilancia del Invima, dio detalles de la orden de la entidad del retiro del mercado de los potenciadores sexuales Vifer Max, Vitafer-L y Vitafer-L Gold.
  • Claudia Calero, presidenta de Asocaña, se refirió a las declaraciones de la ministra de Ambiente, Irene Vélez, sobre el monocultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca.
  • Juan Guillermo Zuluaga, precandidato presidencial de Fuerza de las Regiones, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de Gobierno.

Escuche el programa completo aquí:

