Preocupación por el uso de pólvora en diciembre: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 9 de diciembre de 2025:
- Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno, se pronunció sobre las negociaciones con el Clan del Golfo.
- Julián Fernández, subsecretario de salud de Bogotá, dio detalles sobre las cifras de quemados por la celebración del 7 de velitas.
- Orlando Avendaño, periodista y miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Disenso, habló sobre el Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado.
- Mauricio Gómez Amín, senador del partido liberal, profundizó acerca de la reforma tributaria.
- Estefanía Colmenares, candidata al Senado por el Centro Democrático, se refirió a los episodios de violencia en Cúcuta por el ELN.
Escuche el programa completo aquí: