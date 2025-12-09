Preocupación por el uso de pólvora en diciembre: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 9 de diciembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 9 de diciembre de 2025:



Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno , se pronunció sobre las negociaciones con el Clan del Golfo.

Julián Fernández, subsecretario de salud de Bogotá , dio detalles sobre las cifras de quemados por la celebración del 7 de velitas.

Orlando Avendaño, periodista y miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Disenso , habló sobre el Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado.

Mauricio Gómez Amín, senador del partido liberal , profundizó acerca de la reforma tributaria.

Estefanía Colmenares, candidata al Senado por el Centro Democrático, se refirió a los episodios de violencia en Cúcuta por el ELN.

Escuche el programa completo aquí: