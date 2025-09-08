¿Qué pasará con los aranceles en Colombia?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 8 de septiembre de 2025:



Geoff Ramsey, investigador senior para Colombia y Venezuela del Atlantic Council, se pronunció sobre el ataque de EE.UU. a Venezuela.

Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación en Bogotá, se refirió al retorno de más de 1.800 familias emberá a sus territorios.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, dio detalles sobre los aranceles recíprocos de Trump.

William Silgado, presidente Subdirectiva Única de Oleoductos - SUO, profundizó sobre las jornadas laborales.

Juan Carlos Upegui Mejía, superintendente delegado de Protección de Datos de la SIC, habló sobre la ley 'Dejen de Fregar'.

Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, dio detalles sobre situación en La Mano de Dios, Altavista, en Medellín.

