¿Qué pasará con los aranceles en Colombia?: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 08, 2025 04:27 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 8 de septiembre de 2025:
- Geoff Ramsey, investigador senior para Colombia y Venezuela del Atlantic Council, se pronunció sobre el ataque de EE.UU. a Venezuela.
- Isabelita Mercado, consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación en Bogotá, se refirió al retorno de más de 1.800 familias emberá a sus territorios.
- Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, dio detalles sobre los aranceles recíprocos de Trump.
- William Silgado, presidente Subdirectiva Única de Oleoductos - SUO, profundizó sobre las jornadas laborales.
- Juan Carlos Upegui Mejía, superintendente delegado de Protección de Datos de la SIC, habló sobre la ley 'Dejen de Fregar'.
- Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, dio detalles sobre situación en La Mano de Dios, Altavista, en Medellín.
Escuche el programa completo aquí: