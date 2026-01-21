¿Quién gana más que los congresistas? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 21 de enero de 2026:



Julián López, presidente de la Cámara de Representantes , se pronunció sobre la reducción de la prima de servicios a los congresistas.

Lorent Saleh, dirigente opositor venezolano y ex preso político, habló sobre los políticos que han sido cercanos al gobierno de Maduro.

Gustavo Gómez Aranguren, exmagistrado, comentó sobre la prima de servicios de los congresistas.

