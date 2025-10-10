En vivo
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Santos reacciona a Nobel de Machado: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 10 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 10 de octubre de 2025:

  • Expresidente Juan Manuel Santos habló del anuncio de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.
  • Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado, se pronunció sobre el anuncio de la líder opositora venezolana como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.
  • Fulberto Guevara, gobernador de Vichada, enfatizó acerca del avance hacia la implementación de la educación superior presencial en el departamento.
  • Doctor Carlos Falla, gerente de la E.S.E. San Sebastián en La Plata, se refirió acerca de la misión médica que estuvo cerca de 10 horas secuestrada en Huila. 

Escuche el programa completo aquí:

