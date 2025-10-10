Santos reacciona a Nobel de Machado: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 10 de octubre de 2025:



Expresidente Juan Manuel Santos habló del anuncio de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado, se pronunció sobre el anuncio de la líder opositora venezolana como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

Fulberto Guevara, gobernador de Vichada, enfatizó acerca del avance hacia la implementación de la educación superior presencial en el departamento.

Doctor Carlos Falla, gerente de la E.S.E. San Sebastián en La Plata, se refirió acerca de la misión médica que estuvo cerca de 10 horas secuestrada en Huila.

