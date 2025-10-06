En vivo
¿Se acabará la guerra en Gaza? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 6 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 6 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 6 de octubre de 2025:

  • Andrés Celis, exinvestigador de la Comisión de la Verdad, dio detalles sobre la carta que le envió al presidente Gustavo Petro.
  • Koldo Salazar, escritor y analista del Medio Oriente, habló sobre la reunión en Egipto entre EEUU, Israel y Hamás.
  • Carolina Giraldo, representante a la Cámara, se pronunció sobre el proyecto urbanístico Dosquebradas.
  • Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos, se refirió a la venta de vehículos nuevos en Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

