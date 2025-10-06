¿Se acabará la guerra en Gaza? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 6 de octubre de 2025

Actualizado: 6 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 6 de octubre de 2025:
- Andrés Celis, exinvestigador de la Comisión de la Verdad, dio detalles sobre la carta que le envió al presidente Gustavo Petro.
- Koldo Salazar, escritor y analista del Medio Oriente, habló sobre la reunión en Egipto entre EEUU, Israel y Hamás.
- Carolina Giraldo, representante a la Cámara, se pronunció sobre el proyecto urbanístico Dosquebradas.
- Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos, se refirió a la venta de vehículos nuevos en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: