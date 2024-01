¿Se pueden recuperar los Panamericanos? Mañanas Blu 10:30, programa 5 de enero de 2024

Este viernes, 5 de enero, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, estuvo la epidemióloga e investigadora Zulma Cucunubá, quien habló de las medidas necesarias para evitar el contagio de nuevas variantes del COVID-19.

“Lo importante es tener un refuerzo de la vacunación para que se haga lo que se llama un bus. Esto significa que el sistema inmune recuerde que debe estar preparado frente a la infección en el momento en que se encuentre con ella. Va a proteger principalmente de los síntomas graves de la hospitalización”, indicó.

La directora de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Diana Baloy, dio detalles de la estrategia integral para prevenir la delincuencia de los menores de edad.

“La estrategia de ‘Atrapa Sueños’ quiere y da un desarrollo a todo lo que nos ha dicho el Plan de Desarrollo de Colombia, potencia mundial de la vida. (…) Hemos venido adelantando, en el marco de la pedagogía, unos ejes movilizadores a través del arte, la cultura, el deporte, todo lo que tiene que ver también con la interactividad, que es lo que les gusta ahora a los chicos”, explicó.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dialogó de la polémica en la que se vio envuelto, luego de que anunciara que no trabajaría desde el despacho de la alcaldía hasta tanto no se haga un exorcismo.

"Ese comentario es serio y me ha causado todo un debate con la autoridad eclesiástica. Me ratifico en decir que el anterior alcalde es un mal ser humano y yo en verdad no creo que pise el despacho de la alcaldía sin que sea exorcizado. No creo que vaya por allá y no soy un hombre totalmente espiritual, pero si creo que se debe poder estar ahí con la mejor energía", enfatizó.

La tenista paralímpica María Angélica Bernal, y el marchista Olímpico Eider Arévalo conversaron de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 y cómo esto afectará a los deportistas colombianos.

“Al jugar en tu territorio tienes una gran responsabilidad, creo que para muchos deportistas genera más nervios y da más impulso para darlo todo”, mencionó Bernal.

Por último, Paula Londoño, directora del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, habló de la Feria de Manizales y compartió su programación.

“Todos los colombianos están cordialmente invitados a la Feria de Manizales”, comentó.

Escuche el programa completo acá: