Sigue el conflicto en Gaza: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 19 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 19, 2025 03:34 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 19 de agosto de 2025:

  • Pablo Bustos, abogado de un grupo de víctimas del proceso de la UNGRD, habló sobre el escándalo de corrupción en la entidad.
  • Nimrod Novik, exasesor principal en temas diplomáticos del primer ministro Shimon Seres, se refirió a la guerra en Gaza.
  • Heráclito Landinez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, dio detalles sobre los candidatos presidenciales para 2026.
  • La representante a la Cámara Lina María Garrido profundizó sobre la reforma pensional.
  • Jeremy McDermott, cofundador y codirector de Insight Crime, se expresó sobre El Tren de Aragua.

Escuche el programa completo aquí:

