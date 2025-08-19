Sigue el conflicto en Gaza: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 19, 2025 03:34 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 19 de agosto de 2025:
- Pablo Bustos, abogado de un grupo de víctimas del proceso de la UNGRD, habló sobre el escándalo de corrupción en la entidad.
- Nimrod Novik, exasesor principal en temas diplomáticos del primer ministro Shimon Seres, se refirió a la guerra en Gaza.
- Heráclito Landinez, representante a la Cámara del Pacto Histórico, dio detalles sobre los candidatos presidenciales para 2026.
- La representante a la Cámara Lina María Garrido profundizó sobre la reforma pensional.
- Jeremy McDermott, cofundador y codirector de Insight Crime, se expresó sobre El Tren de Aragua.
Escuche el programa completo aquí: