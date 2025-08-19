Sigue el conflicto en Gaza: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 19 de agosto de 2025:



Pablo Bustos, abogado de un grupo de víctimas del proceso de la UNGRD , habló sobre el escándalo de corrupción en la entidad.

, habló sobre el escándalo de corrupción en la entidad. Nimrod Novik, exasesor principal en temas diplomáticos del primer ministro Shimon Seres , se refirió a la guerra en Gaza.

, se refirió a la guerra en Gaza. Heráclito Landinez, representante a la Cámara del Pacto Histórico , dio detalles sobre los candidatos presidenciales para 2026.

, dio detalles sobre los candidatos presidenciales para 2026. La representante a la Cámara Lina María Garrido profundizó sobre la reforma pensional.

profundizó sobre la reforma pensional. Jeremy McDermott, cofundador y codirector de Insight Crime, se expresó sobre El Tren de Aragua.

Escuche el programa completo aquí: