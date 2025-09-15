En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Tensión en Colombia por lucha antidrogas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 15 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 02:16 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 15 de septiembre de 2025:

  • Jairo Castellanos, presidente de la Comisión III del Senado, se refirió a la discusión del monto del presupuesto para el 2026.
  • La excanciller de Colombia María Emma Mejía profundizó sobre qué podría pasar si Estados Unidos descertifica a Colombia.
  • Myriam Chinchanegua, excoordinadora comercial de Instargas, dio detalles de la denuncia que interpuso por acoso sexual y acto sexual violento.
  • Juan David Cepeda, líder de juventudes de la localidad de Kennedy, habló de las elecciones de los Consejos de Juventud 2025.
  • Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, se pronunció acerca de la posibilidad de descertificación por parte de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas.
  • Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, se refirió a las polémicas declaraciones de Juan Carlos Florián sobre la Ley de Cuotas.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad