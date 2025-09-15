Tensión en Colombia por lucha antidrogas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 15 de septiembre de 2025:



Jairo Castellanos, presidente de la Comisión III del Senado , se refirió a la discusión del monto del presupuesto para el 2026.

La excanciller de Colombia María Emma Mejía profundizó sobre qué podría pasar si Estados Unidos descertifica a Colombia.

Myriam Chinchanegua, excoordinadora comercial de Instargas, dio detalles de la denuncia que interpuso por acoso sexual y acto sexual violento.

Juan David Cepeda, líder de juventudes de la localidad de Kennedy, habló de las elecciones de los Consejos de Juventud 2025.

Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, se pronunció acerca de la posibilidad de descertificación por parte de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas.

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, se refirió a las polémicas declaraciones de Juan Carlos Florián sobre la Ley de Cuotas.

