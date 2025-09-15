Tensión en Colombia por lucha antidrogas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 15, 2025 02:16 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 15 de septiembre de 2025:
- Jairo Castellanos, presidente de la Comisión III del Senado, se refirió a la discusión del monto del presupuesto para el 2026.
- La excanciller de Colombia María Emma Mejía profundizó sobre qué podría pasar si Estados Unidos descertifica a Colombia.
- Myriam Chinchanegua, excoordinadora comercial de Instargas, dio detalles de la denuncia que interpuso por acoso sexual y acto sexual violento.
- Juan David Cepeda, líder de juventudes de la localidad de Kennedy, habló de las elecciones de los Consejos de Juventud 2025.
- Adam Isacson, director para Veeduría de Defensa de WOLA, se pronunció acerca de la posibilidad de descertificación por parte de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas.
- Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, se refirió a las polémicas declaraciones de Juan Carlos Florián sobre la Ley de Cuotas.
Escuche el programa completo aquí: