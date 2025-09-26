Tensiones por Asamblea General de la ONU: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de septiembre de 2025

Actualizado: 26 de sept, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 26 de septiembre de 2025:
- El precandidato presidencial Gustavo Bolívar habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de Gobierno.
- Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, profundizó sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea General de Naciones Unidas.
- Miguel Rodríguez, alcalde de Sutamarchán, Boyacá, dio detalles sobre la preocupación en la comunidad por el robo de combustible.
- Anderson Jiménez, consejero municipal en Arauca, se pronunció sobre el reto de representar a la juventud en los Consejos.
- Hugo Gallego, toxicólogo clínico y especialista en adicciones, se refirió al consumo de alcohol adulterado que sigue causando tragedias en Barranquilla.
Escuche el programa completo aquí: