Tensiones por Asamblea General de la ONU: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 26 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 26 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 26 de septiembre de 2025:

  • El precandidato presidencial Gustavo Bolívar habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de Gobierno.
  • Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, profundizó sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea General de Naciones Unidas.
  • Miguel Rodríguez, alcalde de Sutamarchán, Boyacá, dio detalles sobre la preocupación en la comunidad por el robo de combustible.
  • Anderson Jiménez, consejero municipal en Arauca, se pronunció sobre el reto de representar a la juventud en los Consejos.
  • Hugo Gallego, toxicólogo clínico y especialista en adicciones, se refirió al consumo de alcohol adulterado que sigue causando tragedias en Barranquilla.

Escuche el programa completo aquí:

