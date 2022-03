02 de marzo de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón habló con Mañanas BLU sobre la ventaja para Colombia de tener una industria propia y las históricas utilidades que está generando.

Ecopetrol tiene actualmente utilidades por 16.7 billones de pesos con las que cerró el 2021, reveladas por la compañía este martes, “son resultados históricos, la utilidad más alta desde el 2011”. Cifras que están, incluso, por encima del boom petrolero.

Bayón detalló que, en términos de dividendos, serían los terceros más altos de la historia, por lo que “es importante fortalecer la compañía”. Además, dijo que este año Ecopetrol está “invirtiendo entre 22 y 24 billones de pesos, que es 50 % más” que en 2021.

Por otra parte, Iván Cancino, abogado de Carlos Mattos habló sobre el escándalo desatado debido a los videos en los que se le ve en la cárcel La Picota, saliendo con su cliente sin esposas ni guardias del Inpec a varias citas médicas y señaló que el empresario debe asistir a controles posoperatorios.

“No tengo por qué dudar de él, además porque he estado con él en tres citas médicas en controles postoperatorios. Me he visto con él en la fundación Santa Fe. Ese día (el 25 de febrero) había una reunión en la oficina, donde me he visto varias veces con sus hermanos, ese día se ve a Jorge Mattos, también. Yo lo saludo como a todos mis clientes, muy cordialmente. Obviamente me sorprende, tengo una conversación con él bastante largo, que no puedo revelar. La explicación que él me da es que tiene que recoger unos exámenes (médicos) en el transporte y que es excepcional", sostuvo.

A nivel internacional, la Cancillería de Venezuela protesta por la presencia de un submarino nuclear en el mar caribe colombiano. Sobre este ejercicio en conjunto con Estados Unidos, Gabriel Pérez, comandante de la Armada Nacional se pronunció al respecto.

"Estos ejercicios son actividades que recurrentemente ejecutan las marinas de todo el mundo para comprobar el grado de alistamiento de su equipo o de su personal, de los medios que tienen para enfrentar cualquier circunstancia. El ejercicio se desarrolló durante el fin de semana y comienzos de esta en el área del Caribe colombiano", indicó.

“La apreciación (de Venezuela) es desmedida en todo sentido. Nosotros tenemos una historia y una tradición de entrenamiento y colaboración con Estados Unidos durante muchísimos años", señaló.