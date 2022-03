10 de marzo de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

A 3 días de llevarse a cabo una nueva jornada electoral en Colombia, los candidatos del Pacto Histórico, Gustavo Petro y Camilo Romero se conectaron a los micrófonos de Mañanas BLU para hablar de sus propuestas y el objetivo para el país en caso de ser elegidos; Francia Márquez no pudo asistir por problemas de salud. A su vez, Néstor Morales y su equipo de trabajo puso en debate la expropiación, un termino que asusta a varios sectores políticos del país. Según el candidato Romero, esa palabra no existe en esta coalición.

“El metro de Bogotá no se está ejecutando, esa noticias es falsa. No se está ejecutando por una simple razón: no están los estudios del metro elevado, hasta el día de hoy. No existen los estudios de diseño que permiten la construcción. No han sido entregados por la empresa china que se contrató”, expresó Petro acerca de las obras por parte de la Alcaldía de Bogotá.

Publicidad

El gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, le respondió al precandidato presidencial y confirmó que si se está construyendo el metro en este momento. Además, aseguró que el contrato tiene cifras exactas e inamovibles porque eso ya fue establecido.

El reclutamiento de menores por parte de grupos armados sigue preocupando en el Cauca, pues cuatro niños en Caloto fueron forzados por estos. Para explicar mejor la situación el líder indígena e integrante del Consejo Regional Indígena, Mauricio Capaz habló en Mañanas BLU.

También el ministro de Minas, Diego Meza, se refirió al alza del costo de la gasolina y el petróleo en el país pues el alza de los costos preocupa el bolsillo de millones colombianos. Para él, Colombia es un país exportador neto de crudo y el aumento de los precios es positivo.