11 de marzo de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este domingo 13 de marzo se celebrará una nueva jornada electoral en Colombia, los ciudadanos podrán elegir entre las tres coaliciones los candidatos a la presidencia. Por eso, en Mañanas BLU los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza contaron sus propuestas y planes de gobierno en caso de ser elegidos por la ciudadanía.

El primero fue Sergio Fajardo, que después de perder en la primera vuelta de 2018, se siente "tranquilo y "seguro" para esta jornada. El precandidato indicó que en Colombia hay tres problemas que se deben asumir desde la presidencia: corrupción, inseguridad y desempleo. Desde el comienzo de su campaña y su experiencia en la anterior, le han permitido entender la necesidad desde las calles e incluso de los más jovenes, por eso, planta crear la 'Universidad Nacional Digital', para apoyar a miles de profesionales en su carrera y en la búsqueda de empleo.

Por otro lado, el prencandidato Jorge Enrique Robledo, coincidió con Fajardo en que el desempleo es una tarea importante por parte del Gobierno. Su deseo es que la gente no tenga la necesidad de salir del país para tener mejores oportunidades sino que Colombia sea una apuesta en la calidad de vida. También criticó la diplomacia por parte de Iván Duque con Venezuela.

Carlos Amaya por su parte apostará por el agro colombiano, abrirá caminos de dialogo con el ELN y legalizará el cannabis en el país. Aseguró que su enfoque político no tiene un tinte en especifico, no es "petrista" ni "uribista". Además, confirmó que en caso de no ganar la consulta él apoyará al ganador de su coalición como fue pactado.

“Es un balance positivo, pero difícil”, mencionó el precandidato Alejandro Gaviria sobre su paso de la academia al mundo de la política, que ha estado marcado por las diferencias y enfrentamientos con sus compañeros de la Coalición Centro Esperanza, de la que dijo llegó a “jugar de visitante”.

“Mi historia de la candidatura ha tenido dos partes. De irme convirtiendo en un candidato, cuando salimos no teníamos una estructura ni organización, el discurso había que consolidarlo, pero ha sido positivo. Una vez alguien me dijo que tenía que pasar de ser un producto gourmet que le hablaba a estudiantes, a convertirme en un Bon Ice (…) Ha sido una transformación personal”, expresó en diálogo con Mañanas BLU.