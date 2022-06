13 de junio de 2022- Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

El director para el Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, habló en Mañanas Blu sobre el monitoreo de la Casa Blanca a las elecciones en Colombia. El funcionario estadounidense aseguró que Rusia ha aumentado.

"Hay elementos de desinformación, en nuestro propio país es un problema. Buscamos formas de colabora rcon colombia, más que anmda para fortalecer y coordinar la prevención de un ciberataque. Hemos visto un incremento de la actividad de Rusia, pero lo hemos visto en muchas partes de Latinoamérica y el Caribe, pero también lo hemos visto en nuestro propio país", sostuvo González.

Publicidad

En otras noticias la senadora Angélica Lozano, quien en la tarde del domingo adhirió a la campaña presidencial de Gustavo Petro , explicó en Blu Radio las razones para tomar esta decisión, pese a que admitió que Rodolfo Hernández le cae bien.

Lozano manifestó que se está escogiendo al presidente de la República y no a un amigo: “Tengo una buena relación con él, tengo aprecio por él, por su autenticidad, pero yo no voy a escoger a un amigo. Aquí se va a escoger al presidente de la República, no cariñito personal”.

Escuche el programa completo aquí: