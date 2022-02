15 de febrero de 2022 - Mañanas BLU, programa completo

BLU Radio en exclusiva reveló que el excomandante de las Fuerzas Militares, el general Leonardo Barrero, sería el ‘Padrino’ del Clan del Golfo. Todo esto después que, tras un operativo realizado por parte de las autoridades, se logró capturar a varios integrantes de una red de militares y civiles que apoyan a los grupos de narcotráfico en el departamento de Nariño. Ahora, el informe que entregó la Fiscalía para este medio, indica que el acusado habría participado en el movimiento de tráfico en el suroccidente del país. Además, existen pruebas que relacionan a Barrero con Alias ‘Matamba’, quien fue capturado el año pasado.

En Mañanas BLU, el general Barrero habló del caso al cual se le está acusando. “Me duele en el alma, yo no soy un bandido, no soy un delincuente”, dijo. El excomandante comentó que su compromiso con la nación es y será siempre de forma leal y le parece inaudito que se le relacione con un hecho tan delicado. “Hay mucha historia militar y en esa historia defiende la labor mía (…) Voy a tratar de desmentir eso que ustedes revelan. Es la acusación más ruin que me han mencionado”, replicó.

Por otro lado, el presidente Iván Duque hizo su intervención en la plenaria del Parlamento Europeo. El mandatario explicó el balance de su Gobierno, la implementación de los acuerdos de paz y la atención a migrantes venezolanos. A su vez, mostró el apoyo por parte de Colombia a cualquier sanción internacional a aquellos que quieren revivir los capítulos de la guerra fría.

En el tema político y de cara a las elecciones presidenciales, siguen las peleas entre coaliciones y conflictos internos en ellas. El candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, habló del supuesto clientelismo por parte de Carlos Amaya.

Sigue la pelea entre WOM Y Claro. La ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, informó que por parte del Estado se abrirá una investigación contra una y la otra empresa. “Ya se ha adelantado una labor de coordinación que ha permitido que por hoy hay permitido que los usuarios de WOM se puedan comunicar con Comcel”, explicó.

La inflación en el país sigue siendo tema de debate por diferentes sectores políticos. El precio de algunos productos de la canasta familiar se encuentra en las nubes, como es el caso de la papa, que es incluso tema de burla en redes sociales. El presidente de Fedepapa, Germán Palacios, aclaró la situación frente a este tema y el por qué el valor actual en el mercado.

Por último, el secretario de Innovación de Buenos Aires, Diego Fernández, mencionó cómo se puede identificar cuando una persona tiene o no COVID-19.