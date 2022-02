17 de febrero de 2022 – Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

En Colombia causó indignación el video de un padre de familia que denunció que, a su hija, no le permitieron entrar al colegio porque no tenía los tenis blancos. El hecho ocurrió en el colegio Liceo Psicopedagógico Madrigal. Ante eso, la rectora de la institución, Julia Elvira Torres, explicó lo que sucedió y aclaró la situación. “De ninguna manera a la estudiante se le negó el ingreso. No es así la versión ni el video del padre de familia”, dijo.

La encuesta Invamer arrojó cifras negativas, por parte de lo que sienten los colombianos frente a la situación del país. En materia de educación, en las Pruebas Saber 11, los resultados bajaron en comparación con años anteriores. La ministra de Educación, María Angulo, explicó la situación.

Publicidad

El gerente de Invamer, Martín Orozco, también habló de estos resultados. “Las personas en Colombia identifican muchos problemas, pero lo más, en la inseguridad, la economía y la corrupción”. Los colombianos ven pesimismo en el panorama nacional.

Por otro lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó cómo avanza la vacunación en Colombia. Además, mencionó las decisiones que podría tomar el Gobierno en el futuro cuando se supere el cuarto pico de la pandemia.

Publicidad

Otro caso que ha sido noticia en Colombia, es el de la periodista cubana Yailen Insúa, que confirmó en Mañanas BLU, se le iba a entregar el salvoconducto que les otorgó un juez. “Tenía que proteger mi integridad y la de mi esposo”, añadió.

Por último, estuvo la actriz Esperanza Gómez, quien se refirió a las acusaciones del secretario de Planeación de Cali por agencia que se le adjudica a ella. "Este señor me parece muy falto de competencia, que salga a hacer una acusación en mi contra sin ninguna prueba", dijo.