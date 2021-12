21 de diciembre de 2021 – Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este martes en Mañanas BLU con Néstor Morales, las noticias más relevantes de Colombia y el mundo.

Este lunes se confirmó por parte del Ministerio de Salud, la presencia de la variante ómicron en el país. En total, tres ciudadanos que llegaron del extranjero presentaron contagios.

Por eso, el director de Vigilancia del Instituto Nacional de Salud, Franklyn Prieto, habló sobre las detecciones.

"No hay que bajar la guardia, no solo es la vacunación, son las medidas", sostuvo

Además, el viceministro de Salud, Germán Escobar, aclaró el plan de vacunación en Colombia busca prevenir aceleración en la transmisión de casos, por lo que pidió a los colombianos aplicarse sus respectivas dosis de refuerzo.

Por otro lado, en Colombia es noticia el caso de un niño en el municipio de Chocontá a quien le ataron sus genitales para que no orinara. El alcalde de la población cundinamarquesa, Rodrigo Armando Chicuasuque, se refirió al caso. Por su parte, la tía del menor, Paola Morales, contó en BLU Radio cómo se dio la denuncia y el porqué.

"El niño ya contó que le pegaba un profesor con una mata que le picaba mucho y cuenta que le pegaban en la cabeza", dijo la familiar.

A su vez, ante un trino del candidato Gustavo Petro, la precandidata presidencial del pacto Histórico Francia Márquez reconoció su molestia ante el comentario y su desacuerdo con las listas al Congreso que no cumplieron el compromiso de incluir aspiraciones de grupos étnicos.

"A mí no me interesa a quién pongan en la lista, me interesa que los acuerdos se cumplan", dijo Márquez.

Dos soldados fallecieron en el departamento de César por el mal de Chagas. El general de Sanidad de Ejército de Colombia, Carlos Rincón, habló de la situación y el avance de la investigación.

En Cúcuta avanzan las investigaciones de dos atentados que sacudieron el aeropuerto de la ciudad. El director especializado contra las organizaciones criminales de la Fiscalía, Carlos Izquierdo, habló del avance de las pesquisas.

