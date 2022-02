25 de febrero de 2022 – Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

La tensión en el mundo continua por el conflicto entre Ucrania y Rusia, tras la invasión de las tropas de Vladímir Putin este jueves 24 de febrero. Muchas personas se han tenido que refugiar en diferentes zonas de Kiev para evitar caer en la disputa de territorio que se respira en el aire.

Una de las personas que se ha visto en vuelta en este problema es el youtuber mexicano Alex Tienda, que no puede salir del país. El influencer viajó el este de Europa con el fin de documentar Ucrania. "No me arrepiento, hay gente que dice que me arriesgo más de lo que debería, que no soy ni periodista, pero tengo la acreditación de prensa".

Publicidad

Otro caso es el de un colombiano en Kiev, Laureano Maestra explicó cómo se está viviendo esta tensión entre los ciudadanos. "La primera mañana fue mucha angustia, mucho llanto. La gente corrió a abastecerse. El ambiente ha ido cambiando de angustia a mucha tensión".

Colombia se podría ver afectada por este conflicto de intereses europeos, según mencionó Luz Stella Murga Mayas, presidente de Naturgas. "Ayer el precio de referencia en Europa cerró en 39 dólares, el precio promedio en Colombia es de 4 dólares para que nos demos cuenta del impacto".

Publicidad

Por otro lado, el ambiente político se vive en Colombia de cara a las elecciones presidenciales. Jorge Enrique Robledo, integrante de la Coalición Centro Esperanza criticó el movimiento de Alejandro Gaviria y aseguró que no lo apoyaría en caso de ganar la consulta el próximo 13 de marzo.

En Mañanas BLU, también habló el abogado experto en derecho de familia Manuel Díaz, sobre la prohibición al castigo físico contra los niños.