25 de octubre de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, entregó detalles sobre la captura de alias ‘Otoniel’ . Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la sonrisa en el rostro del máximo cabecilla del Clan del Golfo. Ante esto, el alto oficial se pronunció al respecto:

" No se estaba riendo, cuando fue capturado él dijo: ‘me ganaron’. Si está riéndose, no he visto la foto, era del susto. Está muy asustado porque sabe que va a ser extraditado”, dijo director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas.

Por otro lado, Vargas confirmó esta mañana de lunes que el gobierno colombiano pagará una millonaria recompensa por información que dio con la captura de alias 'Otoniel’ .

"Sí habrá recompensa, se va a pagar a varias fuentes. Ya empezamos a hablar con la DEA sobre la recompensa de Estados Unidos. Eso es algo independiente a la nuestra que sí son 3.000 millones de pesos", afirmó el oficial.