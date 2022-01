26 de enero de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Íngrid Betancourt, precandidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, habló en Mañanas BLU sobre el duro enfrentamiento que protagonizó este martes junto al exministro de Salud Alejandro Gaviria.

La aspirante a la Casa de Nariño. además, se defendió de las críticas en contra de algunos políticos que integran listas al Congreso en partidos integrantes de la Coalición Centro Esperanza, como la hermana de la uribista Nancy Patricia Gutiérrez en el Nuevo Liberalismo o el hijo del senador Guillermo García Realpe.

"Que uno haga política en contra del sistema de corrupción implica que uno es alternativa, no continuismo . Siempre me he batido contra las maquinarias, la corrupción y los sobornos", aseguró.

Por otro lado, el exciclista colombiano y campeón mundial de contrarreloj Santiago Botero, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para hablar sobre el accidente que sufrió este martes en la mañana en el alto de Las Palmas, en el sector Los Miradores, cuando iba descendiendo junto a otros ciclistas.

Contó que sintió un olor a aceite y cuando se dio cuenta ya estaba “en el suelo”. Luego de ser atendido por el golpe, descubrió que la mancha del líquido que le provocó la caída era de “un camión que iba botando aceite y que se varó más abajo”.

