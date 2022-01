Crisis en Centro Esperanza: Ingrid acusa a Gaviria de llevar maquinaria; este le dijo oportunista

Menos de 24 horas después de haber anunciado la superación de la crisis desatada en la Centro Esperanza por el número de candidatos que irían a la consulta interpartidista del próximo 13 de marzo, este martes volvió a surgir la tensión, esta vez por cuenta de un enfrentamiento público entre Íngrid Betancourt y Alejandro Gaviria.

La discusión se originó debido a los apoyos que ha recibido en los últimos días el exministro Gaviria, los cuales Betancourt considera corresponden a maquinarias que habían acordado mantener por fuera de la coalición, específicamente la senadores Miguel Ángel Pinto y Germán Varón.

“Tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo. En ese acuerdo dijimos que sí eso sucedía lo decíamos en público”, señaló la candidata de Verde Oxígeno, en medio del debate Colombia Vota, de El Tiempo y Semana.

En respuesta, Gaviria tildó a su compañera de coalición de “oportunista” y dijo que seguirá sumando apoyos.

“Lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre. La invito, como dijo alguna vez García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? ¿No hay ninguna maquinaria ahí? Es disfrazar de superioridad moral”, indicó.

Ante esa fuerte pelea, en la tarde de este mismo martes habrá una nueva reunión de los siete precandidatos y otros integrantes de la coalición para analizar lo ocurrido que, de no solucionarse, podría implicar hasta la salida de Betancourt, quien sentenció que, o llegan con votos libres y de opinión, o se va.

