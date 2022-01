31 de enero de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

La precandidata presidencial Íngrid Betancourt , quien este sábado anunció su salida de la Coalición Centro Esperanza para aspirar en solitario a la Casa de Nariño con el partido Verde Oxígeno, habló en Mañanas BLU sobre su salida de ese partido.

De acuerdo con la política, que estuvo seis años en poder de las Farc, el daño a la alianza política fue acometido por el poder de la corrupción.

"Lo que fracturó a la coalición fue la corrupción. Hay un diagnóstico que tenemos que hacer y es que llevamos décadas en Colombia viviendo en un sistema de complacencia con la corrupción. Las leyes no se aplican, todo es de labios para afuera. Eso nos ha puesto a vivir en una zona gris", sostuvo.

Por otro lado, El concejal de Manizales Julián Osorio , quien se hizo tristemente célebre en Colombia por delatar en una grabación y ante policías de Tránsito a un conductor de la plataforma InDriver, habló en Mañanas BLU y pidió perdón, pero aseguró que no está arrepentido de poner el caso en conocimiento de las autoridades.

"Pido excusas públicas por lo que pasó con el conductor de Indriver . Me equivoqué en la forma, no tengo nada más que decir. Nunca le bajaré la guardia a la ilegalidad en cualquiera de los escenarios que me tenga la vida, pero sigue el dolor de patria que uno siente en este momento", agregó.

