"No siento satisfacción, mi familia está amenazada": concejal que denunció a conductor de aplicación

Toda una polémica se desató tras un video que se difundió en redes sociales donde el concejal de Manizales Julián Osorio “le tendió una trampa” a un hombre de 60 años, quien trabaja en la aplicación InDriver. El funcionario solicitó el servicio en la app y al subirse al carro de Carlos Gutiérrez llamó a la Policía para denunciar que era ilegal.

Luego de ola de críticas, Osorio cerró todas sus cuentas en redes sociales y pidió disculpas por lo sucedido con el señor Gutiérrez, a quien le pusieron una multa y le inmovilizaron el carro. Además, dijo que no siente satisfacción por lo que hizo.

“Yo siempre he sido defensor del gremio de los taxistas, aquí no me puedo esconder (…) Pido excusas públicas por la forma, no por el fondo, a las personas que sintieron que yo humillé al señor Carlos Jaime Gutiérrez, porque las plataformas son legales, lo ilegal es el servicio público que prestan”, comentó en Mañanas BLU.

“Mi familia está amenazada, estoy amenazado yo y están exponiendo las fotos de mis hijos. Cómo uno va a sentir satisfacción por eso. Repito, le pido excusas públicas a don Jaime, me equivoqué”, añadió.

El funcionario señaló que él nunca le dijo “una mala palabra” y que no se “le tocó un pelo" a Gutiérrez.

Concejal De Manizales Julián Osorio, recibe repudio Nacional.



Si le parece ilegal, para que toma el servicio, esto es mucho Hpppp!

Ojalá no vuelva al CONCEJO.



Vamos a dar RT sin descanso. pic.twitter.com/znNM2cUWn3 — WILSON SUAZA. (@Wilson_Suaza_) January 29, 2022

“Nunca llegó un taxista a agredirlo, no se le tocó un pelo (…) Yo le dije a don Jaime que ya tiene como refrendar su pase, que le conseguimos un taxi para que comience a trabajar de manera legal, pero no lo aceptó, que no le interesaba”.

Por ahora, Carlos Jaime espera poder sacar su carro de los patios, para lo que necesita ocho millones de pesos, luego de "la trampa que tendió" el concejal al pedir su servicio, como el mismo describió en un video publicado en redes tras lo ocurrido.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: