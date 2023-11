Alcaldía de Bogotá prepara medidas por paro de taxistas: Mañanas Blu, noviembre 21 de 2023

El martes, 21 de noviembre, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo el coronel Vianney Javier Rodríguez Porras, actual comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, quien habló de su secuestro por parte de las Farc y de su selección para realizar el Curso Estratégico de Seguridad (Cesep) con miras a ascender al rango de brigadier general.

“Siempre mi anhelo fue continuar y poder llegar a donde hoy en día, pues el mando me dio la oportunidad. Ese es el sueño de todo oficial y logré llegar a este momento tan importante de mi carrera," afirmó el coronel.

Por otro lado, el secretario de Gobierno de Bogotá, José David Riveros, dio detalles de las medidas que se van a tomar por el paro de taxistas del próximo 22 de noviembre.

“Hay un tratamiento, un protocolo de bloqueos; arranca con la fuerza disponible y eventualmente con el antiguo Esmad. Ante cualquier bloqueo vamos a actuar de manera inmediata para buscar el desbloqueo y, particularmente, en el transporte público, es decir, TransMilenio, terminales del transporte y el aeropuerto”, sentenció.

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, conversó sobre la petición del Gobierno a la Contraloría de levantar el velo corporativo a la EPS Sanitas para hacer una verificación de los indicadores financieros.

“En este momento Sanitas no tiene el capital que debería tener, no tiene las reservas que debería tener y no tiene el patrimonio que corresponde para ser una EPS que pueda responder”, indicó.

El concejal Alfredo Ramos habló de las acusaciones al exalcalde Daniel Quintero y su esposa, Diana Osorio, por presunto mal manejo de los fondos públicos.

"Ese es un discurso ya desesperado y más que reutilizado, reciclado del desespero de una clase que se vendió como independiente y que se terminó robando a Medellín", indicó.

El magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), explicó que la decisión de aceptar a Salvatore Mancuso en la justicia especial se basó en una revisión de sus declaraciones en comparación con la información judicial en poder de la Fiscalía General de la Nación.

"Lo que se decidió fue, después de revisar los dichos del señor Mancuso y contrastarlo con la información fundamentalmente judicial que está en poder de la rama judicial de la Fiscalía General de la Nación y de la ver que había unos indicios de veracidad de lo que él estaba afirmando", afirmó el presidente de la JEP.

Claudia Patricia Marín, directora de Gestión de Aduanas de la Dian, dialogó sobre los problemas para legalizar y formalizar la importación de mercancías en la Dian por fallas técnicas en el sistema.

“La contingencia en los servicios lo que permite es que podamos continuar con la operación de comercio exterior y de Aduana, pero de una forma manual. Es decir, que no podemos tramitar por el sistema, por los servicios de la Dian, por los servicios informáticos, podemos hacerlo con este trámite alterno, con esta forma de hacer las cosas, digamos a la antigua”, explicó.

Por último, Oswaldo Zapata, secretario de Seguridad de Antioquia, mencionó detalles de la masacre en Puerto Berrío, para la cual ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por los responsables.

