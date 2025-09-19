En vivo
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

¿Asamblea Nacional Constituyente? Mañanas Blu, viernes, 19 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 19 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 19 de septiembre de 2025:

  • Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió de la decisión del Consejo de Estado que le da 48 horas al presidente Gustavo Petro para eliminar trino contra la Andi.
  • Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo, dio detalles de la primera ronda de negociaciones en Catar.
  • Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, habló del racionamiento de gas en octubre por cuenta del mantenimiento de la planta de regasificación de Cartagena.
  • Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que confirmó el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que concedió la libertad al expresidente.

Escuche el programa completo aquí:

