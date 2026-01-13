Aumento del salario mínimo impacta al transporte público: Mañanas Blu, martes, 13 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 13 de enero de 2026:



Andrés Idárraga, ministro de Justicia , se pronunció sobre el traslado de jefes de bandas criminales a cárceles de Barranquilla.

, se pronunció sobre el traslado de jefes de bandas criminales a cárceles de Barranquilla. María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio , habló sobre el incremento del pasaje de TransMilenio.

, habló sobre el incremento del pasaje de TransMilenio. Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas , profundizó sobre el aumento de las cuotas de administración.

, profundizó sobre el aumento de las cuotas de administración. Enrique Peñalosa, precandidato presidencial , dio detalles del aval que está esperando para participar en la Gran Consulta por Colombia.

, dio detalles del aval que está esperando para participar en la Gran Consulta por Colombia. Mauricio Salazar, representante de 'Sirvalo Pues' , se refirió al fallecimiento de Yeison Jiménez.

, se refirió al fallecimiento de Yeison Jiménez. Jhonny Rivera, cantante colombiano y amigo de Yeison Jiménez , comentó cómo era su relación con él.

, comentó cómo era su relación con él. El coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aerocivil, habló sobre has investigaciones a la avioneta de Yeison Jiménez.

Escuche el programa completo aquí: