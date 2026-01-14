Aumento del salario mínimo vs. costo de vida: Mañanas Blu, miércoles, 14 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 14 de enero de 2026:



Germán Casagua, alcalde de Neiva, Huila , se pronunció sobre el atentado en Neiva.

, se pronunció sobre el atentado en Neiva. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá , dio detalles sobre el aumento del pasaje de TransMilenio.

, dio detalles sobre el aumento del pasaje de TransMilenio. Ricardo Hausmann, economista y director del CID en la Universidad de Harvard , profundizó sobre la captura de Nicolás Maduro y la transición de Venezuela.

, profundizó sobre la captura de Nicolás Maduro y la transición de Venezuela. Munir Jalil, director de investigaciones económicas en BGT Pactual , habló sobre el endeudamiento del Gobierno.

, habló sobre el endeudamiento del Gobierno. Carolina Arbelaéz, representante a la Cámara, comentó sobre la reunión con el presidente Gustavo Petro.

Escuche el programa completo aquí: