Cambios en el recargo nocturno: Mañanas Blu, viernes, 26 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 26 de diciembre de 2025:



Richar Claro, alcalde de Tibú e Iris María, defensora del Pueblo , dieron detalles de los enfrentamientos armados en el municipio en Norte de Santander.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se refirió a los cambios en el recargo nocturno y el aumento del salario mínimo para 2026.

Jerónimo Castro, director de Colfuturo, se pronunció sobre el retiro del apoyo por parte del Gobierno a las becas desde 2026.

Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia, habló de los casos de personas quemadas con pólvora.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, se expresó sobre la propuesta del Gobierno sobre cambios en el SOAT para 2026.

Óscar Murillo, coordinador de la organización de derechos humanos Provea, profundizó acerca de la liberación de presos políticos en Venezuela.

Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, comentó sobre el inicio de la Feria de Cali.

