Cancelan concierto de Damas Gratis por disturbios: Mañanas Blu, viernes 8 de agosto de 2025

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá , se manifestó en contra de los hechos violentos ocurridos en el Movistar Arena antes del concierto de Damas Gratis.

Diego González, líder de la barra Guardia Albi-Roja Sur de Santa Fe, dio detalles respecto a los hechos de violencia ocurridos en el Movistar Arena durante la noche del pasado miércoles.

Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena, se refirió a los hechos de violencia que se presentaron en el lugar.

Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, dio detalles del acuerdo al que llegaron los productores de carbón con el Gobierno para ponerle fin al paro.

María del Carmen Alva, congresista del partido Acción Popular de Perú, se expresó con respecto a lo que está sucediendo en la disputa con Colombia por la isla Santa Rosa.

