Cancelan concierto de Damas Gratis por disturbios: Mañanas Blu, viernes 8 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 08, 2025 01:56 p. m.
Estos son los acontecimientos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 8 de agosto de 2025:
- Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, se manifestó en contra de los hechos violentos ocurridos en el Movistar Arena antes del concierto de Damas Gratis.
- Diego González, líder de la barra Guardia Albi-Roja Sur de Santa Fe, dio detalles respecto a los hechos de violencia ocurridos en el Movistar Arena durante la noche del pasado miércoles.
- Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena, se refirió a los hechos de violencia que se presentaron en el lugar.
- Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, dio detalles del acuerdo al que llegaron los productores de carbón con el Gobierno para ponerle fin al paro.
- María del Carmen Alva, congresista del partido Acción Popular de Perú, se expresó con respecto a lo que está sucediendo en la disputa con Colombia por la isla Santa Rosa.
Escuche el programa completo aquí: