Cancelan concierto de Damas Gratis por disturbios: Mañanas Blu, viernes 8 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 8 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Vea aquí en vivo Mañanas Blu con Néstor Morales
Vea aquí en vivo Mañanas Blu con Néstor Morales.
Pantallazo de Mañanas Blu.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 01:56 p. m.

Estos son los acontecimientos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 8 de agosto de 2025:

  • Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, se manifestó en contra de los hechos violentos ocurridos en el Movistar Arena antes del concierto de Damas Gratis.
  • Diego González, líder de la barra Guardia Albi-Roja Sur de Santa Fe, dio detalles respecto a los hechos de violencia ocurridos en el Movistar Arena durante la noche del pasado miércoles.
  • Luis Guillermo Quintero, gerente del Movistar Arena, se refirió a los hechos de violencia que se presentaron en el lugar.
  • Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, dio detalles del acuerdo al que llegaron los productores de carbón con el Gobierno para ponerle fin al paro.
  • María del Carmen Alva, congresista del partido Acción Popular de Perú, se expresó con respecto a lo que está sucediendo en la disputa con Colombia por la isla Santa Rosa.

Escuche el programa completo aquí:

