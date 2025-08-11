Colombia llora la muerte de Miguel Uribe: Mañanas Blu, lunes 11 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 11, 2025 12:24 p. m.
Estos son los acontecimientos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 11 de agosto de 2025:
- Mónica Pachón, profesora y amiga de Miguel Uribe, se expresó sobre su fallecimiento.
- Lidio García, presidente del Senado de la República, exteriorizó su sentir respecto a la muerte de Miguel Uribe.
- Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, dio detalles sobre lo que podría suceder con la curul de Miguel Uribe.
- Octavio Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló sobre el magnicidio a Miguel Uribe.
- Víctor Mosquera, edil y testigo del atentado a Miguel Uribe, se expresó sobre su fallecimiento.
- Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, dio sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Uribe.
- Claudia López, precandidata presidencial, expresó su opinión sobre el fallecimiento de Miguel Uribe.
- Susana Muhamad, precandidata presidencial, se expresó acerca del magnicidio a Miguel Uribe.
- María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial, se manifestó sobre la muerte de Miguel Uribe.
- Sergio Fajardo, precandidato presidencial, se expresó sobre el magnicidio de Miguel Uribe.
