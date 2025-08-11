Publicidad

Colombia llora la muerte de Miguel Uribe: Mañanas Blu, lunes 11 de agosto de 2025

Todos los detalles del fallecimiento de Miguel Uribe. ¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 11 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 12:24 p. m.

Estos son los acontecimientos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 11 de agosto de 2025:

  • Mónica Pachón, profesora y amiga de Miguel Uribe, se expresó sobre su fallecimiento.
  • Lidio García, presidente del Senado de la República, exteriorizó su sentir respecto a la muerte de Miguel Uribe.
  • Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático, dio detalles sobre lo que podría suceder con la curul de Miguel Uribe.
  • Octavio Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, habló sobre el magnicidio a Miguel Uribe.
  • Víctor Mosquera, edil y testigo del atentado a Miguel Uribe, se expresó sobre su fallecimiento.
  • Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, dio sus condolencias por el fallecimiento de Miguel Uribe.
  • Claudia López, precandidata presidencial, expresó su opinión sobre el fallecimiento de Miguel Uribe.
  • Susana Muhamad, precandidata presidencial, se expresó acerca del magnicidio a Miguel Uribe.
  • María Fernanda Cabal, senadora y precandidata presidencial, se manifestó sobre la muerte de Miguel Uribe.
  • Sergio Fajardo, precandidato presidencial, se expresó sobre el magnicidio de Miguel Uribe.

Escuche el programa completo aquí:

