¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

¿Colombia será descertificada en lucha contra drogas? Mañanas Blu, lunes, 15 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 15 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 12:52 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 15 de septiembre de 2025:

  • El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, dio detalles de la posible descertificación por parte de Estados Unidos.
  • Juan Qüenza, alcalde de Arauca, se pronunció sobre el asesinato de su jefe de seguridad.
  • Julián Niño, contralor delegado para la Salud, habló del reciente informe de la Contraloría General sobre la Nueva EPS.
  • Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI, se refirió a los trabajos de remoción tras el derrumbe en la vía al Llano y la habilitación de la antigua carretera.

Escuche el programa completo aquí:

