¿Colombia será descertificada en lucha contra drogas? Mañanas Blu, lunes, 15 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 15, 2025 12:52 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 15 de septiembre de 2025:
- El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, dio detalles de la posible descertificación por parte de Estados Unidos.
- Juan Qüenza, alcalde de Arauca, se pronunció sobre el asesinato de su jefe de seguridad.
- Julián Niño, contralor delegado para la Salud, habló del reciente informe de la Contraloría General sobre la Nueva EPS.
- Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI, se refirió a los trabajos de remoción tras el derrumbe en la vía al Llano y la habilitación de la antigua carretera.
Escuche el programa completo aquí: