Colombia ya está descertificada en lucha antidrogas: Mañanas Blu, martes, 16 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 16, 2025 12:16 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 16 de septiembre de 2025:
- John McNamara, encargado de Negocios de EEUU en Colombia, dio detalles de qué significa una descertificación con waiver para nuestro país.
- Julián Forero 'Fuchi', concejal de Bogotá, se manifestó sobre el paro de motociclistas.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció sobre la descertificación de EE.UU. a Colombia.
- Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, se refirió a lo que está pasando con la descertificación en la lucha antidrogas.
- Catherine Juvinao, representante a la Cámara, dio un mensaje al gobierno sobre la ley de paridad de género.
Escuche el programa completo aquí: