Colombia ya está descertificada en lucha antidrogas: Mañanas Blu, martes, 16 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 16 de septiembre de 2025:



John McNamara, encargado de Negocios de EEUU en Colombia , dio detalles de qué significa una descertificación con waiver para nuestro país.

Julián Forero 'Fuchi', concejal de Bogotá , se manifestó sobre el paro de motociclistas.

Armando Benedetti, ministro del Interior , se pronunció sobre la descertificación de EE.UU. a Colombia.

Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos , se refirió a lo que está pasando con la descertificación en la lucha antidrogas.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara, dio un mensaje al gobierno sobre la ley de paridad de género.

Escuche el programa completo aquí: