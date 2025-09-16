En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Colombia ya está descertificada en lucha antidrogas: Mañanas Blu, martes, 16 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 16 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 12:16 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 16 de septiembre de 2025:

  • John McNamara, encargado de Negocios de EEUU en Colombia, dio detalles de qué significa una descertificación con waiver para nuestro país.
  • Julián Forero 'Fuchi', concejal de Bogotá, se manifestó sobre el paro de motociclistas.
  • Armando Benedetti, ministro del Interior, se pronunció sobre la descertificación de EE.UU. a Colombia.
  • Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, se refirió a lo que está pasando con la descertificación en la lucha antidrogas.
  • Catherine Juvinao, representante a la Cámara, dio un mensaje al gobierno sobre la ley de paridad de género.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad