¿Cómo va la propuesta de una Asamblea Constituyente? Mañanas Blu, lunes, 29 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 29 de diciembre de 2025:
- Lidio García, presidente del Senado, comentó sobre la emergencia económica.
- Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se pronunció sobre la movilidad en la capital por la autopista sur.
- Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo y Juan Carlos Guataquí, exsubdirector del Dane, hablaron sobre el salario mínimo.
- El coronel Franco Muñoz, comandante de la brigada de infantería 31 de los Andes en Ecuador, dio detalles sobre los operativos transnacionales en la frontera con Colombia.
- Gerardo Mendoza, personero de Cali, profundizó acerca del atentado en la ciudad.
- Luis Fernando Niño, consejero de Norte de Santander, se refirió a los combates en La Gabarra.
Escuche el programa completo aquí: