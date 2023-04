Crisis en el gabinete de ministros del Gobierno: Mañanas BLU, con Néstor Morales, programa completo

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Roy Barreras comentó que el “camino correcto” es el debate, votar artículo por artículo y revisar lo que sea mejor para el sistema de salud del país. En ese sentido, hizo un llamado a la calma y buscar soluciones que no generen más polarización.

“No puede descartarse la institucionalidad. Entonces hay que intentar tranquilidad, unidad, moderación y aferrarse a la institucionalidad, si no hay instituciones, hay caos (…) Convocar a la agitación en las calles no va a resolver los problemas reales. Los campesinos, los obreros, los desempleados necesitan soluciones, no agitación; el Gobierno no puede agitarse contra sí mismo, el país necesita soluciones”, dijo.

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el representante dijo que Gaviria no convocó a la bancada para tomar una decisión en torno a la reforma a la salud.

Según Losada, esto es una violación de los estatutos del partido y una muestra de falta de respeto hacia los congresistas.

"Yo le aseguro que muy seguramente esta carta puede obtener muchas más firmas de las que están ahí consignadas. Esto eran solamente los que nos pusimos de acuerdo. Entonces, esto no se trata de lentejas ni de avales. Esto se trata del respeto del presidente a la bancada", afirmó Losada en Mañanas Blu.

A propósito de la crisis política que estalló en la coalición del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre la decisión del mandatario luego de que varios partidos no apoyaran la reforma a la salud.

Toro explicó por qué desde su partido no apoyaron el proyecto y señaló que luego de varias reuniones y de llegar a acuerdos sobre la reforma, dichos puntos no eran incluidos en el texto.

A propósito de las duras críticas del presidente Gustavo Petro contra el expresidente Juan Manuel Santos por sus declaraciones con respecto al modelo de salud en Colombia en las que dijo que es uno de los mejores sistemas del mundo, el exmandatario habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El expresidente se mantuvo en su posición sobre el modelo de salud en el país, sin embargo, reconoció que hay defectos que se deben corregir e hizo un llamado al diálogo para estos fines; “si no hay diálogo y consenso no se le puede solucionar los problemas a la gente”.

Sigue el tire y afloje en una de la reforma a la salud , uno de los más proyectos más importantes del Gobierno de Gustavo Petro. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se refirió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, al anunció del mandatario nacional de acabar con la coalición de Gobierno y su interpretación en la crisis política que se vive en el Ejecutivo desde la noche de este martes.

“Leímos los tweets del presidente Petro, nosotros desde la bancada no hemos estado en el ánimo de cambiar la decisión tomada en septiembre ya será una decisión del presidente de la República. Lo que hemos venido es trabajando por los colombianos desde la institucionalidad, de manera democrática, analizando los proyectos. Realmente hay un teléfono roto en el Ministerio de Salud, hemos gastado innumerables horas, en innumerables reuniones con los presidentes de los partidos, nos hemos reunido con el presidente Petro, con el ministro Prada, con la ministra Corcho; hemos llegado a acuerdos sobre la mesa, pero luego estos acuerdos no son acogidos”, señaló.