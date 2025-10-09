En vivo
¿Cuál es el camino de la consulta del pacto Histórico? Mañanas Blu, jueves, 9 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 9 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 9 de octubre de 2025:

  • Jaime Suárez, registrador delegado para asuntos electorales, dio detalles sobre el camino de la consulta del Pacto Histórico.
  • Camilo Ospina, alcalde de La Plata, se pronunció sobre el secuestro de ocho integrantes de misión médica en Huila por parte de las disidencias de las Farc.
  • Karen Schutt, ministra encargada de Minas y Energía, habló de la entrega de gas natural a la demanda esencial y a las generadoras de energía térmica en la costa Caribe.
  • Orlando Molano, director del IDU, profundizó sobre cómo será la implosión de puentes en Bogotá.
  • Ruthy Strum, mamá de un rehén secuestrado por Hamás, se refirió al anuncio de la liberación de su hijo.

Escuche el programa completo aquí:

