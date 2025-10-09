¿Cuál es el camino de la consulta del pacto Histórico? Mañanas Blu, jueves, 9 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 9 de octubre de 2025:



Jaime Suárez, registrador delegado para asuntos electorales , dio detalles sobre el camino de la consulta del Pacto Histórico.

Camilo Ospina, alcalde de La Plata, se pronunció sobre el secuestro de ocho integrantes de misión médica en Huila por parte de las disidencias de las Farc.

Karen Schutt, ministra encargada de Minas y Energía, habló de la entrega de gas natural a la demanda esencial y a las generadoras de energía térmica en la costa Caribe.

Orlando Molano, director del IDU, profundizó sobre cómo será la implosión de puentes en Bogotá.

Ruthy Strum, mamá de un rehén secuestrado por Hamás, se refirió al anuncio de la liberación de su hijo.

Escuche el programa completo aquí: