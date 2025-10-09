¿Cuál es el camino de la consulta del pacto Histórico? Mañanas Blu, jueves, 9 de octubre de 2025

Actualizado: 9 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 9 de octubre de 2025:
- Jaime Suárez, registrador delegado para asuntos electorales, dio detalles sobre el camino de la consulta del Pacto Histórico.
- Camilo Ospina, alcalde de La Plata, se pronunció sobre el secuestro de ocho integrantes de misión médica en Huila por parte de las disidencias de las Farc.
- Karen Schutt, ministra encargada de Minas y Energía, habló de la entrega de gas natural a la demanda esencial y a las generadoras de energía térmica en la costa Caribe.
- Orlando Molano, director del IDU, profundizó sobre cómo será la implosión de puentes en Bogotá.
- Ruthy Strum, mamá de un rehén secuestrado por Hamás, se refirió al anuncio de la liberación de su hijo.
Escuche el programa completo aquí: